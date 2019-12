Грипп мешает проявлению признаков простуды

Британские ученые выяснили, что вирус гриппа мешает закрепиться в организме риновирусу, который вызывает обычную простуду. Именно поэтому вспышки этих болезней неравномерно распределены в течение года.

Известно, что патогенные бактерии вирусы могут как облегчать друг другу заражение человеческого организма, так и препятствовать этому. Например, вирусные инфекции могут ослаблять иммунитет и готовить почву для бактериальных: так вирус гриппа «сотрудничает» с бактерией пневмококка.

Работу специалистов Университета Глазго опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. Эксперты проанализировали 44230 случаев респираторной болезни в течение девяти лет. Каждого из пациентов они проверили на генетический материал 11 разных групп вирусов, а затем составили модель, которая объяснила бы взаимодействие между этими вирусами в зависимости от времени года и других факторов.

Ученые выяснили, что возникновение коррелирует отрицательно у аденовирусов и вируса гриппа В, а также риновируса и вируса гриппа А, и положительно – у вирусов парагриппа 1 и 2 и у метапневмовируса с респираторно-синцитиальным вирусом. Исследователи также просчитали вероятность встречи в одном организме двух вирусов. Для большинства вирусов вероятность заразить одного и того же человека коррелировала положительно, но для риновируса и вируса гриппа А – строго отрицательно. Это значит, что вирусы могут влиять на заражение организма другими вирусами, и в особенности это справедливо для вируса гриппа.

Специалисты вычислили период после заражения вирусом гриппа, в течение которого новая инфекция риновирусом невозможна. Если этот период равнялся двум дням, то число случаев риновируса падало на 23%, а если семи дням – на 61%. Это позволяет объяснить асинхронность вспышек этих инфекций в течение года.

