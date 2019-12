Ученые объяснили пользу прерывистого голодания

Американские ученые считают, что прерывистое голодание оказывает благотворное влияние на организм человека. Все дело в том, что так питались наши предки, у которых периодически возникал дефицит пищи. Статью на эту тему опубликовал журнал The New England Journal of Medicine.

По словам ученых, прерывистое голодание способствует улучшению когнитивных функций и защищает от неврологических заболеваний. При таком питании повышается чувствительность к инсулину, что предотвращает развитие диабета второго типа. Снижается кровяное давление и риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Улучшается работа иммунной системы.

Результаты многих исследований показали, что чередование между периодами потребления пищи и голоданием поддерживает клеточное здоровье. Внутренние процессы в организме, называемые метаболическим переключением, настроены именно на такой режим.

В период, когда возникает дефицит калорий, клетки начинают расходовать внутренние жиры, а именно, перерабатывают их в энергию в результате более медленного метаболического процесса. В результате прерывистое голодание снижает риск развития ожирения и диабета даже больше, чем низкокалорийная диета.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 26.12.19

На Ямале пьяная дебоширка сломала полицейскому палец. / Больницу Ноябрьска наказали за излишнюю доброту к подрядчикам. / На Урале трое годовалых детей отравились продукцией с содержанием никотина. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»