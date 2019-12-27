Кровотечения, провалы в памяти и гипогликемическая кома: нарколог рассказал о рисках приема таблеток и алкоголя

Подавляющее большинство лекарств категорически нельзя комбинировать с алкоголем. Смешение медикаментов и спиртного может привести к угрожающим жизни последствиям. Об этом рассказал главный нарколог Москвы Евгений Брюн.

Приближаются новогодние праздники, россиянам, принимающим таблетки, стоит задуматься над тем, можно ли смешивать лекарства с алкоголем, который является токсическим веществом, то есть – ядом, пишет РИА «Новости».

Самый популярный препарат – аспирин может вызывать раздражающее действие на внутренние органы. «Если есть какой-то риск или скрытая склонность к кровотечениям, то она может это спровоцировать. Плюс снижается свертываемость крови», – предупредил Брюн. Слизистая желудка раздражена после принятия спиртного, так что эффекты наслаиваются и потенцируются.

Категорически запрещено сочетать с алкоголем психофармакологические и антигистаминные препараты. «Сочетание алкоголя с антигистаминными препаратами может привести к утрате контроля и провалам в памяти. И то, что у нас называется алкогольный палимпсест – опьянение продолжается, человек двигается, они еще говорят, «на автопилоте». То же самое касается сочетания алкоголя и транквилизаторов: это тоже может привести к неконтролируемому алкогольному опьянению. Иногда – к парадоксальному опьянению, с агрессией, с расстройствами сознания», – сказал нарколог.

Также не стоит смешивать со спиртными напитками противодиабетические средства, такой «коктейль» может привести к гипогликемической коме. «Алкоголь на фоне этих препаратов может снизить уровень сахара в крови если не до нуля, то до очень низких цифр, и человек может просто впасть в гипогликемическую кому. А если это будет происходить на улице, то этого человека могут принять за пьяного, не оказать должную помощь – в общем, это крайне опасная штука», – отметил Брюн.

Необходимо помнить об опасности сочетания алкоголя и препаратов, снижающих давление. Последствия могут быть самыми тяжелыми, вплоть до ишемического инсульта или инфаркта.

В то же время лекарства, снижающие нагрузку на желудок – пищеварительные ферментные, вполне можно принимать со спиртными напитками, но в этом случае врач советует сделать небольшой перерыв – 2-3 часа.

По словам нарколога, когда врач прописывает какие-то медикаменты, пациенту всегда нужно интересоваться, как они сочетаются с алкоголем.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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