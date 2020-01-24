Ученые развенчали миф о снотворном эффекте марихуаны

Американские ученые решили выяснить, действительно ли употребление марихуаны благотворно влияет на ночной сон. Проведенные исследования показали, что это не совсем так, как принято считать в среде любителей данного наркотика.

Опросы показали, что потребители действительно уверены, что курение марихуаны улучшает сон. Проведенные еще 1970-х годах исследования давали неоднозначные результаты, что подвигло медиков вновь заняться изучением вопроса. Исследование 2018 года не выявило какой-либо пользы для засыпания от воздействия на организм здоровых добровольцев содержащихся в марихуане алкалоидов, передает CNN.

В то же время, регулярно употребляющие марихуану перед сном люди в большинстве своем сталкиваются с бессонницей, когда прекращают курить на ночь глядя, отметил сомнолог, невролог отдела наркологии Центра медицины сна в клинике Майо в Рочестере (штат Миннесота), доктор Бханупракаш Колла. «До двух третей потребителей каннабиса сообщают о нарушениях сна, когда отказываются от марихуаны, что становится частой причиной рецидива ее употребления», – констатировал ученый.

Доктор Бханупракаш Колла пояснил, что в краткосрочно перспективе положительный седативный и мягкий снотворный эффект действительно наблюдается, однако регулярное потребление каннабиса в среднесрочной и долгосрочной перспективе оказывает негативное влияние на способность засыпать без пары затяжек.

Другое исследование, которое опубликовано в журнале BMJ Supportive & Palliative Care, показало, что употребление марихуаны улучшает качество сна у людей с хронической болью. В нем приняли участие 128 человек в возрасте 50 лет и старше. 62 испытуемых не употребляли каннабис, остальные 66 являлись потребителями медицинской марихуаны.

Выяснилось, что пациенты, умеренно употреблявшие каннабис, реже жаловались на ночные пробуждения по сравнению с теми, кто не курил марихуану. Однако ученые не выявили каких-либо различий между группами, когда речь шла о трудностях с засыпанием или ранним пробуждением. Впрочем, отметили ученые, часто употреблявшие марихуану пациенты с хронической болью чаще жаловались на проблемы с засыпанием и на большее число пробуждений ночью.

Напомним, марихуана в России считается наркотиком, ее оборот преследуется по закону (ст. 228 УК РФ).

Вашингтон, Иван Гридин

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