Названа причина роста числа наркоманов в России

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн считает, что увеличение число наркозависимых в нашей стране обусловлено влиянием Запада. По его мнению, в будущем число наркоманов в России будет только расти.

Люди, эпизодически употребляющие запрещенные препараты, при совпадении ряда факторов риска станут больными, рассказал Брюн агентству ТАСС. Речь идет о генетических, психологических и социальных факторах. Года через два-три Россия получит увеличение количества таких пациентов.

«Это не постоянное потребление, но количество потребителей, пока не больных, действительно растет. Это связано с популяризацией, легализацией наркотиков на Западе. И я думаю, что это такое косвенное влияние западной идеологии на нашу ситуацию», – заявил нарколог.

Ранее стало известно о появлении в России нового типа наркозависимых граждан. Они потребляют наркотики лишь время от времени и считают, что контролируют ситуацию. Нерегулярное или эпизодическое употребление психоактивных веществ позволяет создавать видимость законопослушных граждан, не привлекать внимания правоохранительных органов и не обращаться за наркологической помощью. По мнению врачей, через 10-15 лет такой тип наркомании перерастет в тяжелую зависимость.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.02.20

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