Ученые разработали метод борьбы с раком на основе похмелья

Ученые сделали удивительно открытие о пользе похмелья. Оказалось, что это малоприятное состояние губительно для раковых клеток. Сенсационный способ борьбы с онкологическими заболеваниями открыли исследователи из Университета Дьюка.

Ученые выяснили, что вызванное алкогольными возлияниями обезвоживание весьма губительно для раковых клеток. Но исследователи не остановились на этом и изготовили специальный гель с высоким содержанием этанола. Эту субстанцию следует вводить в места большого скопления раковых клеток, пишет «Медикфорум».

Гель создает за счет обезвоживания невыносимую среду для клеток злокачественных новообразований и убивает их за весьма короткое время. По мнению разработчиков метода, он будет эффективен при борьбе с раком молочной железы и предраковым поражениям шейки матки.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.03.20

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