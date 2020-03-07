российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 7 марта 2020, 07:31 мск

Новости Здоровье

Новости, Кратко, Популярное

Ученые разработали метод борьбы с раком на основе похмелья

Ученые сделали удивительно открытие о пользе похмелья. Оказалось, что это малоприятное состояние губительно для раковых клеток. Сенсационный способ борьбы с онкологическими заболеваниями открыли исследователи из Университета Дьюка.

Ученые выяснили, что вызванное алкогольными возлияниями обезвоживание весьма губительно для раковых клеток. Но исследователи не остановились на этом и изготовили специальный гель с высоким содержанием этанола. Эту субстанцию следует вводить в места большого скопления раковых клеток, пишет «Медикфорум».

Гель создает за счет обезвоживания невыносимую среду для клеток злокачественных новообразований и убивает их за весьма короткое время. По мнению разработчиков метода, он будет эффективен при борьбе с раком молочной железы и предраковым поражениям шейки матки.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.03.20

Facebook вводит запрет на рекламу медицинских масок для лица. / Кофе бесполезен для творческих людей. / Медики успешно вылечили от коронавируса первого москвича. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Алкоголь

В Госдуме доработали ограничения на продажу алкоголя

Минпромторг предложил новые правила продажи алкоголя

Российские пивовары потребовали ужесточить техрегламент на пиво

Эксперты назвали главные алкогольные тренды в России

Аналитики назвали регионы РФ с самой дорогой и дешевой водкой

ЦИФРРА назвал регионы-лидеры по потреблению водки

Нарколог назвал самый вредный алкогольный напиток

Роскачество сравнило коробочное и бутилированное вино из российских магазинов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Здоровье, Наука, Россия, Алкоголь,