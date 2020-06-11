Ученые выявили наиболее подверженных алкоголизму людей по группе крови

Американские ученые установили зависимость группы крови человека, его здоровья, психического состояния и склонности к алкоголизму, сообщает «Рамблер» со ссылкой на исследование.

Ученые проанализировали показатели здоровья жителей США и Японии, склонных к злоупотреблению алкоголем. Анализ показал, что у большинства алкоголиков вторая группа крови (II (A) – прим. ред.). Исследователи полагают, что такая особенность может быть вызвана работой надпочечников, из-за чего человек ощущает недостаточный уровень глюкозы в крови и на подсознательном уровне хочет компенсировать ее недостаток за счет алкоголя.

Эксперты отмечают, что людям со второй группой крови следует пить красное вино в умеренных дозах, что будет способствовать растворению холстериновых бляшек и поддержанию качественной работы желудочно-кишечного тракта. Наиболее устойчивыми к алкоголю ученые признали людей с первой группой крови.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 11.06.20

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