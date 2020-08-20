Обнародована инструкция по применению вакцины от коронавируса: противопоказания и «побочка» (СПИСОК)

Научно-исследовательский центр им. Гамалеи обнародовал инструкцию по медицинскому применению разработанной им и зарегистрированной вакцины от коронавируса.

В документе перечислены побочные эффекты препарата «Гам-КОВИД-Вак», а также противопоказания для его применения. В частности, кратковременными побочными действиями после вакцинации могут быть повышение температуры, озноб, головная боль, артралгия, миалгия, астения, общее недомогание, а также болезненность в месте инъекции, гиперемия и отечность, следует из инструкции. Реже возникают тошнота, диспепсия, снижение аппетита. Кроме того, иногда могут увеличиваться лимфоузлы, а у некоторых пациентов вероятны аллергические реакции, говорится в документе.

Из документа также следует, что вакцинация пациентов, перенесших острые инфекционные и неинфекционные заболевания, в том числе обострение хронических заболеваний, допускается лишь через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта вакцинацию разрешается проводить после нормализации температуры, отмечается в инструкции, которую приводит РИА «Новости».

Среди других противопоказаний для прививки являются беременность и период грудного вскармливания, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты, а также тяжелые аллергические реакции в прошлом.

Вакцину необходимо применять с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек, сахарном диабете, тяжелых заболеваний системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях центральной нервной системы, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме, а также у пациентов с диабетом и метаболическим синдромом, с аллергическими реакциями и экземой, следует из инструкции.

Также в документе указывается, что срок годности вакцины составляет полгода.

Как информировал «Новый День», 11 августа президент РФ Владимир Путин сообщил о регистрации отечественной вакцины от Covid-19. Он также сообщил, что одна из его дочерей уже привилась от коронавируса.

Известно, что препарат будет производиться на фармацевтическом заводе «Биннофарм» в Зеленограде (входит в АФК «Система»). Предполагаемый объем выпуска около 1,5 млн доз вакцины в год.

Согласно данным в государственном реестре лекарственных средств, в гражданском обороте вакцина появится лишь 1 января 2021 года. Перед этим центр им. Гамалеи должен завершить третью фазу клинических испытаний с участием нескольких тысяч человек. То есть, фактически вакцинация населения будет проходить в рамках клинических исследований.

Добавим, Ассоциация организаций по клиническим исследованиям ранее призвала Минздрав России отложить регистрацию антикоронавирусной вакцины, ссылаясь на то, что третья фаза клинических испытаний препарата была не завершена, однако Росздравнадзор назвал эту просьбу безосновательной.

Страны Запада раскритиковали Россию за регистрацию вакцины. В частности, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, заявил, что российская вакцина недостаточно проверена. Он подчеркнул, что в ситуации с разработкой препарата речь идет не о том, чтобы быть первым, а о том, чтобы получить эффективную, проверенную и безопасную вакцину.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.08.20

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