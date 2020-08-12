«Рискованный эксперимент на людях»: на Западе не поверили в безопасность российской вакцины от Covid-19

На фоне заявлений властей России о производстве первой партии зарегистрированной 11 августа отечественной вакцины от коронавируса за рубежом звучат критические заявления о российском препарате. Так, в США и ФРГ усомнились в безопасности и эффективности вакцины «Спутник V», о регистрации которой президент РФ Владимир Путина сообщил накануне. Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою очередь счел зарубежную критику российской вакцины от Covid-19 безосновательной и назвал ее проявлением конкуренции. Всемирная организация здравоохранения заявили, что не будет рекомендовать российскую вакцину, пока не получит от России подробную информацию о препарате и не проанализирует ее.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи выразил серьезные сомнения по поводу заявления России о наличии у нее готовой к применению вакцины от коронавируса. По его словам, изготовить вакцину и доказать ее эффективность и безопасность – это две разные вещи. Об этом он заявил в ходе дискуссии, организованной National Geographic.

Эксперт добавил, что в США «есть полдюжины вакцин или больше», но они не будут разрешены к применению, пока ученые тщательно не проверят их эффективность и безопасность. «Если бы мы захотели подвергнуться риску нанести вред большому числу людей или дать им что-то, что не работает, мы бы могли начать это делать уже на следующей неделе», – продолжил он.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, со своей стороны, заявил, ссылаясь на имеющиеся данные, что российская вакцина недостаточно проверена. Об этом он заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk. По его словам, в ситуации с разработкой вакцины речь идет не о том, чтобы быть первым, а о том, чтобы получить эффективную, проверенную и безопасную вакцину. Для этого проводятся клинические исследования и многочисленные тесты, отметил министр, указав, что главной проблемой, по его мнению, является то, что Россия предоставляет мало информации о вакцине. Он предупредил, что поспешное использование вакцины, которая не прошла третью фазу испытаний с большим количеством участников, может быть опасным.

В свою очередь глава Федеральной врачебной палаты ФРГ Клаус Райнхард обрушился с жесткой критикой на действия России. По его мнению, одобрение для начала применения вакцины без третьей фазы (тестирования – прим. ред.) – «это рискованный эксперимент на людях». «Безответственно уже на этой стадии прививать целые группы населения», – полагает Райнхард, передает DW.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в ответ на критику отечественной вакцины от коронавируса назвал такие заявления безосновательными, вызванными боязнью конкуренции. «Коллеги зарубежные, которые, видимо, чувствуя определенную конкуренцию, конкурентные преимущества российского препарата, пытаются высказывать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны», – цитирует министра «Интерфакс». Мурашко в связи с этим напомнил, что «многие страны применяли те или иные форсированные режимы для исследований», но российская вакцина, подчеркнул он, «это решение, которое уже имело определенные клинические данные». Глава Минздрава пояснил, что платформу, на которой создавалась вакцина в России, уже использовали для синтеза и производства других препаратов, подчеркнул министр. По его словам «клинические, и доклинические исследования, и регистрации уже по ним были, это фактически наиболее безопасный путь, у нас достаточное количество знаний». Министр также рассказал, что сам собирается привиться от ковида уже в августе. Кроме того, он сообщил, что первая партия российской вакцины от коронавируса будет выпущена в течение двух недель и поступит для вакцинации медиков и людей из групп риска.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил о регистрации отечественной вакцины от Covid-19, подтвердив ранее появившуюся информацию о том, что вакцинация, скорее всего, начнется в октябре. Он также сообщил, что одна из его дочерей уже привилась от коронавируса.

Мурашко в свою очередь отметил, что «вакцина показала высокую эффективность и безопасность» при отсутствии «серьезных осложнений иммунизации».

Минздрав рассчитывает, что отечественная вакцина от коронавируса обеспечит защиту от инфекции до двух лет.

Согласно данным в государственном реестре лекарственных средств, в гражданском обороте вакцина появится лишь 1 января 2021 года. Перед этим центр им. Гамалеи должен завершить третью фазу клинических испытаний с участием нескольких тысяч человек. То есть, фактически вакцинация населения будет проходить в рамках клинических исследований.

Напомним, Ассоциация организаций по клиническим исследованиям ранее призвала Минздрав РФ повременить с регистраций антиковидной вакцины, ссылаясь на то, что третья фаза клинических испытаний препарата была не завершена, однако Росздравнадзор назвал эту просьбу безосновательной.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.08.20

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