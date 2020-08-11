Путин заявил о регистрации вакцины от коронавируса. Одной из первых прививку поставили его дочери

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что отечественная вакцина от Covid-19 прошла регистрацию. Он подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что вакцинация, скорее всего, начнется в октябре. Заявление было сделано на совещании с правительством РФ.

Помимо того, президент сообщил, что одна из его дочерей уже привилась от коронавируса. «В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день – 37 с небольшим и все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась и сошла потом на нет. Чувствует себя хорошо, и титры высокие», – приводит слова Путина РИА Новости.

Напомним, как ранее писал «Новый День», Ассоциация организаций по клиническим исследованиям попросила российский минздрав не проводить массовой вакцинации, ссылаясь на то, что третья фаза клинических испытаний вакцины не была завершена. В эту фазу ученые и врачи делают выводы не только об эффективности вакцины, но и о том, насколько она безопасна для людей со сниженным иммунитетом и хроническими заболеваниями. В Росздравнадзоре назвали это заявление безосновательным. «Очевидно, что АОКИ, не зная никаких результатов, делает выводы», – сказала замглавы ведомства Валентина Косенко, подчеркнув, что в России «никто не будет нарушать законодательство».

Москва, Елена Сычева

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