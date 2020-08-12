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Среда, 12 августа 2020, 08:12 мск

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В день вакцинации от коронавируса нельзя пить алкоголь

Врач предостерег от употребления спиртных напитков в день вакцинации от коронавирусной инфекции. В противном случае организм подвергнется токсическому действию.

«Я думаю, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина, не совместимы с алкоголем, потому что, прежде всего, это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины», – сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн «РИА Новости».

Накануне Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Планируется, что вакцина «Спутник V» поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. В Минздраве России рассчитывают, что прививка обеспечит защиту от коронавирусной инфекции до двух лет.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.08.20

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