Минздрав раскрыл срок действия российской вакцины от коронавируса

В Минздраве России рассчитывают, что отечественная вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и зарегистрированная 11 августа, обеспечит защиту от инфекции до двух лет.

В ведомстве пояснили, что «двукратная схема введения вакцины позволяет сформировать длительный иммунитет». Более того, указали в министерстве, опыт применения векторных вакцин, коей является отечественная вакцина от Covid-19, при двукратной схеме введения показывает, что «иммунитет сохраняется до двух лет».

Российский препарат Гам-КОВИД-Вак является двухкомпонентной вакциной на основе аденовируса человека. Вакцина не содержит компонентов нового коронавируса.

В Минздраве подчеркнули, что препарат прошел «все необходимые испытания безопасности и эффективности на нескольких видах животных (грызуны и приматы)», после чего «вакцина была испытана на двух группах добровольцев (по 38 человек в каждой)». «По результатам вакцина показала высокую эффективность и безопасность, – указали в ведомстве. – У всех добровольцев выработались высокие титры антител к Covid-19, при этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации».

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что отечественная вакцина от Covid-19 прошла регистрацию. При этом он отметил, что одна из его дочерей уже привилась от коронавируса.

Минздрав предложил первыми вакцинировать медработников и учителей. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вакцинация медиков может начаться в конце августа или в сентябре.

В гражданский оборот вакцина поступит 1 января 2021 года, сообщается в телеграм-канале московского оперативного штаба по мониторингу ситуации с Covid-19. Как уточнил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ввод вакцины в гражданский оборот в регионах стартует одновременно с третьей фазой ее испытаний в Москве. «На 85 регионов не хватит, но на 10-15 – да», – цитирует ученого «Интерфакс».

Напомним, Ассоциация организаций по клиническим исследованиям призвала Минздрав России отложить регистрацию вакцины, ссылаясь на то, что третья фаза клинических испытаний препарата была не завершена, однако Росздравнадзор назвал эту просьбу безосновательной.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.08.20

В Зауралье рассказали о судьбе данных, которые курганцы отправляли для оформления цифровых пропусков. / На Ямале число заболевших коронавирусом превысило 12 тысяч. / Путин заявил о регистрации вакцины от коронавируса. Одной из первых прививку поставили его дочери. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»