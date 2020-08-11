Президент Сербии готов на себе испытать российскую вакцину от коронавируса

Президент Сербии Александр Вучич готов первым принять российскую вакцину от коронавируса. Об этом глава республики заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.

«Я первый приму эту вакцину, когда сербские специалисты скажут, что она хорошая. Я счастлив, если русские произвели вакцину, которая ожидалась до ноября. Только наши специалисты должны подтвердить нам, что она безопасна и надежна», – сказал сербский лидер, отметив важность появления вакцины «как можно скорее, потому что это спасение для нашей экономики».

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин сегодня сообщил, что в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции нового типа.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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