Дутерте вызвался испытать на себе российскую вакцину от Covid-19, но передумал

Президент Филиппин Родриго Дутерте после того, как согласился испытать на себе российскую вакцины от коронавируса, передумал делать себе прививку. По заявлению его пресс-секретаря, филиппинский лидер не будет вакцинироваться, пока не будет гарантирована безопасность вакцины.

Надо отметить, что в октябре на Филиппинах начнутся клинические испытания российской вакцины от Covid-19. Завершение тестирования ожидается в мае.На следующей неделе в стране стартуют также испытания японского антивирусного препарата Avigan.

Президент Филиппин Родриго Дутерте ранее заявил о готовности поучаствовать в испытании российской вакцины. «Я сделаю себе укол публично, – заявил он. – Я не против экспериментов на себе». Однако позднее Дутерте передумал. Его пресс-секретарь Гарри Роке заявил, что никакой вакцинации не будет до мая 2021 года, когда пройдут несколько недель после окончания третьей фазы клинических испытаний. «Это (вакцинация – прим. ред.) может произойти 1 мая, если служба президентской безопасности позволит ему, и когда все испытания будут закончены», – сказал Роке, сообщает Newsweek.

Напомним, во вторник, 11 августа, президент России Владимир Путин сообщил о регистрации отечественной вакцины от Covid-19, подтвердив ранее появившуюся информацию о том, что вакцинация, скорее всего, начнется в октябре. Он также рассказал, что одна из его дочерей уже привилась от коронавируса.

Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою очередь отметил, что «вакцина показала высокую эффективность и безопасность» при отсутствии «серьезных осложнений иммунизации». Ведомство рассчитывает, что отечественная вакцина от коронавируса обеспечит защиту от инфекции до двух лет.

Между тем в США и ФРГ усомнились в безопасности и эффективности российской вакцины, указав, что вакцина была одобрена к применению без прохождения третьей фазы испытания на тысячах человек. Мурашко счел зарубежную критику отечественного препарата безосновательной и назвал ее проявлением конкуренции.

Манила, Наталья Петрова

Манила. Другие новости 14.08.20

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