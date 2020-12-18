Нарколог назвал лишь два повода для употребления спиртного

По мнению главного внештатного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, есть лишь два повода для того, чтобы употреблять алкоголь. При этом разрешенной дозы спиртного не существует.
«Алкоголь употребляют в двух случаях – либо ритуально в каких-то редких случаях или в лечебных целях чайными или столовыми ложками. Но никакого запрета нет, государство продает алкоголь», – цитирует врача РИА «Новости».
Нарколог подчеркнул, что главное в распитии спиртных напитков – не злоупотреблять. К сожалению, от 10 до 20% россиян употребляют алкоголя слишком много. Важно помнить о внутренней ответственности.
«Чем больше и чаще человек употребляет алкоголь, тем больше вред. Разрешенная доза алкоголя это 0», – отметил Брюн.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 18.12.20
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