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Среда, 17 марта 2021, 14:29 мск

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На Украине врачи по ошибке удалили пациенту здоровый глаз

В одной из больниц города Хмельницкий хирурги удалили пациенту здоровый глаз вместо опухоли. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Два года назад мужчина пожаловался на боль. Врачи диагностировали язву роговицы и удалили ему глаз. Однако боль продолжала нарастать. Тогда пациента направили в Институт нейрохирургии в Киеве.

В ходе обследования выяснилось, что у мужчины в черепе на протяжении 15 лет растет опухоль. Новообразование проросло в горло и правую ноздрю. Больного направили на операцию по удалению опухоли.

Медики института были поражены некомпетентностью коллег из Хмельницкого. Пациенту не сделали ни компьютерную, ни магнитно-резонансную томографию (КТ и МРТ), прежде чем подвергнуть его хирургическому вмешательству.

Киев, Зоя Осколкова

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