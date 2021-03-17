На Украине врачи по ошибке удалили пациенту здоровый глаз

В одной из больниц города Хмельницкий хирурги удалили пациенту здоровый глаз вместо опухоли. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Два года назад мужчина пожаловался на боль. Врачи диагностировали язву роговицы и удалили ему глаз. Однако боль продолжала нарастать. Тогда пациента направили в Институт нейрохирургии в Киеве.

В ходе обследования выяснилось, что у мужчины в черепе на протяжении 15 лет растет опухоль. Новообразование проросло в горло и правую ноздрю. Больного направили на операцию по удалению опухоли.

Медики института были поражены некомпетентностью коллег из Хмельницкого. Пациенту не сделали ни компьютерную, ни магнитно-резонансную томографию (КТ и МРТ), прежде чем подвергнуть его хирургическому вмешательству.

Киев, Зоя Осколкова

Киев. Другие новости 17.03.21

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