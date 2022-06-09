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Четверг, 9 июня 2022, 09:51 мск

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Ночные кошмары могут быть предвестниками болезни Паркинсона

Согласно исследованию, проведенному учеными из Бирмингемского университета, повторяющиеся кошмары могут быть ранним предвестником развития болезни Паркинсона. Неврологическое заболевание раньше ассоциировалось с плохими снами, но теперь специалисты Бирмингема считают, что регулярные ночные кошмары могут быть прямым симптомом развивающегося заболевания.

«Хотя нам необходимо провести дополнительные исследования в этой области, выводы о важности плохих снов и ночных кошмаров могут свидетельствовать о том, что людям, которые начинают видеть плохие сны в старшем возрасте без очевидного триггера, следует обратиться за медицинской помощью», – рассказал Sky News соавтор исследования Абидеми Отаку.

Болезнь Паркинсона – это заболевание головного мозга, которое вызывает нежелательные или неконтролируемые движения, такие как тремор, скованность, трудности с балансировкой и координацией. Симптомы обычно развиваются постепенно и со временем ухудшаются. По мере прогрессирования заболевания у людей могут возникать трудности при ходьбе и с речью.

Исследование, опубликованное ClinicalMedicine, опиралось на данные от 3818 мужчин старше 67 лет, участвовавших в американском исследовании остеопоротических переломов. Ни у одного из этих мужчин не было болезни Паркинсона в начале исследования. В конце исследования за людьми, которые сообщали о тревожных снах хотя бы раз в неделю, наблюдали, чтобы выяснить, есть ли у них предрасположенность к развитию болезни Паркинсона. В течение семи лет наблюдения был диагностирован 91 случай, большинство из которых были выявлены в первые пять лет исследования. Исследователи обнаружили, что у людей, которым регулярно снились кошмары в течение первых пяти лет, вероятность развития болезни Паркинсона была более чем в три раза выше среднего показателя.

Теперь исследователи планируют использовать электроэнцефалографию (ЭЭГ), регистрирующую активность мозга, для изучения биологических причин изменений во сне. В то же время они хотят расширить исследования, включив в них женщин и людей с разным анамнезом, в том числе с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера. Эксперты надеются, что исследование первых признаков развивающегося заболевания поможет улучшить лечение.

Бирмингем, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»

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