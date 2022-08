В США участникам гей-парадов будут раздавать вакцину от обезьяньей оспы

Правительство США в четверг, 18 августа, объявило о предстоящей раздаче вакцины против оспы обезьян на маршах гордости ЛГБТ+ и других мероприятиях, чтобы лучше бороться с распространением вируса, – сообщает Le Figaro.

Представитель Белого дома, отвечающий за координацию в борьбе с обезьяньей оспой, Боб Фентон заявил журналистам, что «Федеральное правительство запускает пилотную программу, в рамках которой из национальных запасов будет изъято до 50 000 доз для распространения на гей-прайдах или других мероприятиях с участием ЛГБТ+ сообщест».

«Соединенные Штаты распределили около миллиона доз среди местных властей, и 1,8 миллиона новых доз будут доступны со следующей недели. Правительство также предоставит 50 000 курсов лечения противовирусными препаратами, Tpoxx или тековиримат. Агентство по лекарственным средствам США (FDA) одобрило на прошлой неделе новую процедуру введения вакцины, которая должна позволить вакцинировать больше людей тем же количеством продукта», – сказал Фентон.

Такое объявление предствитель Белого дома сделал в связи с проведением таких мероприятий, как Black Pride of Atlanta и Southern Decadence of New Orleans, запланированных на конец августа и начало сентября.

Французское издание пишет, что в Соединенных Штатах число случаев оспы обезьян с мая в настоящее время составляет более 13 500. Согласно последним имеющимся данным, 98% случаев приходится на мужчин, 93% из которых – геи, имевшие контактный секс. Отдельно отмечается, что чернокожие и латиноамериканцы также входят в группу риска.

Вашингтон, Иван Бабурин

