Российские благотворительные фонды пожаловались на дефицит медикаментов

Антироссийские санкции усложнили поставки лекарств благотворительным фондам. Ограничения также повлияли на сбор пожертвований. Об этом сообщает РИА «Новости» в Международный день благотворительности, который отмечается 5 сентября.

Так в фонде «Доктор Лиза» рассказали, что уже в апреле столкнулись с дефицитом европейских и американских медицинских изделий к аппаратам, которые стояли в ряде больниц. «Сейчас, например, мы сталкиваемся с тем, что даже спицы, которые необходимы для аппаратов Илизарова, особенно детские размеры, для врачей в ДНР и в ЛНР мы под заказ ждем по 180 дней. Это очень сложная ситуация», – отметила руководитель фонда Наталья Авилова.

Подобные сложности возникли и у фонда «Подари жизнь». Схемы доставки, которые налаживали годами, в один момент перестали работать. «Это касается доставки не зарегистрированных в России лекарств, доставки клеток костного мозга для проведения трансплантаций детям, поставок зарубежного оборудования и лекарств, даже зарегистрированных в стране», – заявила директор фонда Екатерина Шергова.

Кроме того, выросли и цены на лекарства и товары медицинского назначения. В связи с этим фонды начали переходить на отечественные препараты, а также медизделия из тех стран, которые не отказались от работы с Россией.

Изменилась ситуация и с пожертвованиями. Объем поступлений снизился из-за отключения со стороны Запада сервисов, через которые производились платежи и ухода иностранных компаний, которые ранее помогали фонду, рассказали в «Подари жизнь». По словам Шерговой, фонд потерял более 80 млн рублей пожертвований.

В фонде «Доктор Лиза» наблюдается обратная ситуация: пожертвований стало больше. В организации подчеркнули, что большая часть денег приходит от обычных людей. При этом у фонда после начала спецоперации России на Украине появились новые крупные спонсоры.

Москва, Зоя Осколкова

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