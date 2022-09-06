Минздрав назвал число россиян с алкогольной зависимостью

В России насчитывается почти 1,2 млн человек, страдающих алкогольной зависимостью. Об этом сообщил заместитель главы Министерства здравоохранения РФ Олег Салагай.

«У нас в 2021 году более 1 млн 190 тысяч человек жило с синдромом зависимости от алкоголя, включая алкогольные психозы. Это цифра чрезвычайно большая», – сказал замминистра.

С неумеренным потреблением спиртного в России связаны порядка 70% смертей от цирроза печени, 60% – от кардиомиопатии, почти половина летальных исходов от панкреатита. «Это не развлечение, это фактор риска, очень серьезно ассоциированный со смертностью, в особенности в трудоспособном возрасте», – цитирует замглавы Минздрава «Интерфакс».

Впрочем, есть и положительные тенденции. Так с 2008 года, когда Минздрав только начинал программу борьбы алкоголизмом, число зависимых от спиртного в России сократилось более чем на 40%.

Москва, Зоя Осколкова

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