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Суббота, 25 марта 2023, 14:38 мск

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Датский фармконцерн прекратил поставки в Россию препарата от диабета

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk прекратила поставки в Россию препарата от диабета «Оземпик» (семаглутид), который используется в том числе для похудения. Соответствующее уведомление Росздравнадзор получил в ноябре 2022 года, передает РБК со ссылкой на ведомство.

Согласно законодательству, производитель обязан заранее предупреждать власти о прекращении поставок того или иного лекарства, Novo Nordisk соблюла эти условия, отметили в Росздравнадзоре.

По данным маркетингового агентства DSM Group, в 2021 году «Оземпика» в госсегменте было реализовано на 18,66 млн рублей, через аптеки – на 1,23 млрд рублй, в 2022 году в госсегменте – на 581,58 млн рублей, через аптеки – на 2,2 млрд рублей.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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