Ученые научились создавать человеческие эмбрионы без спермы и яйцеклеток

Ученые научились синтезировать человеческие эмбрионы без яйцеклеток и сперматозоидов. Однако данный научный прорыв сразу же вызвал серьезные этические и юридические вопросы.

Синтезировать человеческие эмбрионы стало возможно в рамках совместного проекта Кембриджского университета и Калифорнийского технологического института. Полученный биоматериал напоминает эмбрионы на самых ранних стадиях развития человека, сообщает Daily Mail. У них нет зачатков мозга или бьющегося сердца, но есть клетки, из которых впоследствии формируются плацента и желточный мешок.

Ученые считают, что их открытие может дать важную информацию и помочь в исследованиях редких генетических нарушений и биологических причин невынашивания беременности.

Но синтетические эмбрионы не подпадают под действие законов Великобритании или большинства стран мира, а это означает, что они сопряжены с серьезными этическими и юридическими проблемами в отношении использования человеческих эмбрионов в лаборатории.

До этого прорыва ученые должны были придерживаться правила 14 дней, что означало, что они могли позволить эмбрионам развиваться в лаборатории не более двух недель.

После этого все исследования прекращались. Желание понять период развития эмбриона, который начинается на 14-й день и заканчивается примерно на 28-й день, было основным мотивом работы по созданию синтетических эмбрионов человека.

Профессор Магдалена Зерницка-Гетц, научный сотрудник Кембриджского университета, описала свою работу на ежегодном собрании Международного общества исследований стволовых клеток в Бостоне: «Мы можем создавать модели, подобные человеческим эмбрионам, путем перепрограммирования [эмбриональных стволовых] клеток».

Перед выступлением она сказала The Guardian: «Он прекрасен и полностью создан из эмбриональных стволовых клеток».

Хотя еще не ясно, могут ли синтетические эмбрионы продолжать развиваться после их ранних стадий, имплантация их в матку пациента будет незаконной, и в ближайшей перспективе нет никаких перспектив их использования в медицинских целях.

Робин Ловелл-Бэдж, глава отдела биологии стволовых клеток и генетики развития в Институте Фрэнсиса Крика в Лондоне пояснила The Guardian: «Идея состоит в том, что если вы действительно моделируете нормальное эмбриональное развитие человека с помощью стволовых клеток, вы можете получить очень много информации о том, как мы начинаем развитие, что может пойти не так. И все это – без использования настоящих эмбрионов».

Обсуждая этические проблемы, связанные с результатами, ученая добавила: «Если все намерения состоят в том, чтобы эти модели были очень похожи на нормальные эмбрионы, то в некотором смысле с ними следует обращаться одинаково».

Лондон, Елена Васильева

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