Ученые выяснили, почему толстым людям так сложно похудеть

У людей с избыточным весом происходят изменения в мозгу, из-за которых им сложнее понять, когда они сыты.

Выводы получены в результате сканирования мозга 1351 человека, которое показало, что у тех, кто имел избыточный вес или ожирение, гипоталамус был больше.

Гипоталамус является ключевой областью мозга, участвующей в регуляции аппетита.

Результаты МРТ показывают, что у людей с избыточным весом есть три увеличенные области гипоталамуса, участвующие в получении сигналов от кишечника «Вы сыты, прекратите есть».

Это увеличение может помешать правильному прохождению сигналов, так что людям с избыточным весом, действительно, сложнее соблюдать диету.

Доктор Стефани Браун, руководившая исследованием из Кембриджского университета, рассказала: «Это исследование помогает нам лучше понять изменения в мозге, которые происходят у людей с избыточным весом или страдающих ожирением – наш мозг и биология могут затруднять работу по похудению. Если то, что мы наблюдаем у мышей, происходит и у людей, то употребление пищи с высоким содержанием жиров может вызвать воспаление нашего центра контроля аппетита».

«Со временем это изменит нашу способность определять, когда мы съели достаточно, и то, как наш организм перерабатывает сахар в крови, что приводит к тому, что мы прибавляем в весе», – добавила доктор Браун.

Многие гормональные сигналы, посылаемые из кишечника в мозг, сообщают нам, когда мы голодны и сыты, известны своим темпераментом.

Недостаток сна, например, нарушает работу системы, заставляя нас чувствовать себя более голодными, чем должны быть.

И сигналы «голодного» и «сытого» гормонов также могут быть нарушены большим гипоталамусом – такие выводы можно сделать, основываясь на исследованиях, в которых мыши, у которых были изменения в гипоталамусе, ели больше пищи, прежде чем осознали, что они сыты.

Если это также происходит и у людей, это может помочь объяснить, почему люди с большим гипоталамусом чаще имеют избыточный вес.

Но исследования на мышах также предполагают, что избыточный вес вызывает, в первую очередь, опухание гипоталамуса – это произошло всего через три дня на диете с высоким содержанием жиров.

Если то же самое происходит и с людьми, они могут попасть в порочный круг, когда у людей с избыточным весом гипоталамус становится больше, что приводит к перееданию, еще больше изменяя гипоталамус, поэтому они едят еще больше.

Но исследование на людях не показало этого напрямую, а это означает, что необходимы дополнительные исследования.

Исследователи хотят понять, связаны ли изменения в гипоталамусе людей с избыточным весом с тем, что их диета запускает иммунные химические вещества, которые затем накапливаются на барьере, отделяющем мозг от остального тела.

Это может вызвать накопление глиальных клеток в мозге, которые удаляют отходы, которые затем могут повредить здоровые клетки, делая гипоталамус менее способным получать сигналы «голода» и «насыщения» от гормонов в кишечнике.

Это также может сделать его менее способным перерабатывать инсулин – гормон, контролирующий уровень сахара в крови, что также может привести к дополнительному увеличению веса.

Москва, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»