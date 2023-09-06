Guardian: число больных раком людей младше 50 лет выросло на 80%

Заболеваемость раком выросла на 80% в группе людей младше 50 лет, выяснили ученые из Шотландии и Китая. По их прогнозам, к 2030 году больных станет еще на 31% больше, пишет The Guardian.

Исследование проводилось Эдинбургским университетом в Шотландии и медицинской школой Чжэцзянского университета в КНР. В 1990 году в мире 1,82 млн человек младше 50 лет болели раком, а в 2019 году их стало 3,26 млн. За тот же период смертность от онкологии в группе 40 лет и младше выросла на 27%.

В 2019 году больше всего онкобольных младше 50 лет было в Северной Америке, Океании и Западной Европе. Высокий уровень смертности от рака отметили в Океании, Восточной Европе и Центральной Азии.

Чаще всего у молодых пациентов находили рак груди, рак трахеи, легких, желудка и кишечника. Самым высоким был показатель смертности среди людей с раком почек или яичников.

Ученые не дали однозначного ответа, что повлияло на рост заболеваемости. Предположительно, это может быть плохое питание, курение, употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни и ожирение.

Более трети россиян боятся идти на прием к врачу, и на втором месте среди «страшных» специалистов онкологи (20%). Порядка 16% опрошенных признались, что боятся услышать диагноз, а 28% обычно ждут, когда «пройдет само».

Москва, Наталья Рязанова

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