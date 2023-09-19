Росздравнадзор: Россия обеспечена лекарствами от гипертонии

На российском рынке достаточно лекарств от гипертонии, включая препараты с действующим веществом телмисартан, заверили в Росздравнадзоре. Россиянам доступны как отечественные, так и импортные препараты.

ООО «Берингер Ингельхайм» с января 2023 года перестала ввозить в Россию «Микардис» и «Микардис плюс». Компания уведомила об этом еще летом 2022 года. Сейчас остатки микардиса насчитывают около 23 тыс. упаковок, сообщило ведомство. Однако прекращении поставок не привело к дефициту лекарств от гипертонии и сердечной недостаточности на основе телмисартана.

«В 2023 году в гражданский оборот введено около 3,5 млн упаковок лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием телмисартан в дозировках 20, 40 и 80 мг российского и иностранного производства. Российский рынок антигипертензивных препаратов с телмисартаном в полной мере ими обеспечен», – цитирует сообщение Росздравнадзора «Интерфакс».

За год ассортимент импортных препаратов в российских аптеках сократился на 20%. По итогам первых семи месяцев 2023 года ассортимент импортных лекарств в российских аптеках включал 6,4 тыс. позиций. Год назад их было 7,7 тыс.

Москва, Наталья Рязанова

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