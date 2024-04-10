За то, правша человек или левша, возможно, отвечают гены

Редкие генетические варианты, которые изменяют белки в основании каркаса, гарантирующего форму клеток, отслеживают «подпись» тех, кто использует левую руку в качестве доминирующей: это предполагает исследование, опубликованное в журнале Nature. Коммуникации и возглавляется Институтом психолингвистики Макса Планка в Неймегене, Нидерланды.

Полученные результаты улучшают понимание генетической основы леворукости и праворукости, механизмы которой до сих пор остаются во многом неясными.

Лишь около 10% людей являются левшами, и это происходит тогда, когда доминантным полушарием головного мозга является правое (у правшей всё наоборот). Асимметрия мозга, которая приводит к доминированию одной руки над другой, развивается очень рано в жизни, и это может указывать на вероятное генетическое участие.

Однако то, как эти гены и их варианты связаны с левшой, остается неясным. Чтобы пролить свет на этот вопрос, исследователи под руководством Клайда Франкса изучили весь геном более 350 000 человек, из которых более 38 000 были левшами. Вероятность того, что преимущественное использование левой руки является наследственной, оказалась очень низкой, менее 1%. Но результаты также подчеркнули важность гена под названием Tubb4b, который содержит инструкции для одного из белков, составляющих микротрубочки, то есть те жесткие структуры, которые поддерживают форму клеток, а также участвуют в делении клеток: у левшей этот ген в 2,7 раза чаще представляет редкие варианты.

Кроме того, авторы исследования также обнаружили, что два гена, о которых уже известно, что они каким-то образом связаны с аутизмом, также могут быть связаны с использованием левой руки, хотя на данный момент никакой причинно-следственной связи в этом не наблюдается.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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