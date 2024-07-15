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Понедельник, 15 июля 2024, 11:06 мск

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В Крыму произошла вспышка норовирусной инфекции в детском лагере

В Евпатории 26 детей, отдыхающих в лагере, попали в больницу. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Первые случаи острой кишечной инфекции в детском оздоровительном лагере в Евпатории зарегистрировали на прошлой неделе. В течении первых суток установлен этиологический фактор заболевания детей – норовирусная инфекция.

«Всего на госпитализации находится 26 детей, в том числе 13 заболевших выявлено активно в ходе медицинского наблюдения за контактными. По состоянию на 15.07.2024 года состояние детей оценивается как удовлетворительное», – сообщили в ведомстве.

Специалисты взяли материал от больных и декретированного персонала, организовали отбор проб пищевых продуктов, воды, смывов с объектов окружающей среды.

«Установлены причины формирования очага группового заболевания детей, выявлены нарушения санитарного законодательства при организации питания, питьевого режима, дезинфекционных мероприятий. Также установлена несвоевременная изоляция первых заболевших, что способствовало распространению инфекции», – добавили в Роспотребнадзоре.

В лагере проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, эпидрасследование продолжается.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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