Людям без образования могут запретить вести медицинские блоги

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев в понедельник, 22 июля, заявил о необходимости законодательного решения для запрета вести медицинские блоги людям без специального образования и квалификации.

Сообщается, что депутат сказал следующее: «Нужны законодательные решения – четкие, ясные, справедливые. Такие, чтобы отсутствие соответствующего образования и квалификации стало запретом для входа на медицинскую информационную территорию. Медицинские блоги должны вести медики. Посвященная здоровью часть интернет-пространства должна быть безопасной».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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