За 15 лет жители России почти вдвое уменьшили потребление алкоголя

В России за последние 15 лет значительно снизилось потребление алкоголя. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Впервые о необходимости изменения образа жизни мы начали говорить еще в рамках первого национального проекта «Здоровье» с 2009 года… Когда мы начинали, потребление алкоголя составляло почти 14 литров на человека. Сейчас это чуть более восьми литров», – сказала вице-премьер во время пленарного заседания форума «Здоровое общество».

Кроме того, с 40% до менее 19% снизилась доля курящих россиян.

Рацион населения также изменился. По словам Голиковой, потребление хлеба сократилось на 9%. Все чаще граждане отдают предпочтение фруктам и овощам, сокращается потребление хлебобулочных изделий, макарон, сахара. Тем не менее, все еще сохраняется дефицит в рационе рыбы, овощей и фруктов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube