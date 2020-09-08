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Вторник, 8 сентября 2020, 15:35 мск

Новости Югра

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В Югре главного помощника инвалидам заподозрили в махинации на 30 млн рублей

В отношении председателя Ханты-Мансийской районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, следователи полагают, что с марта 2011 года по декабрь 2016 года подозреваемый, занимая указанную должность, похитил значительную сумму денег. По версии следствия, возглавляемое подозреваемым общество трудоустроило инвалидов за счет средств «Газпромнефть-Хантос» и «РН-Юганскнефтегаз».

Следствие считает, что мужчина представлял руководству компаний помощь в трудоустройстве инвалидов из корыстных побуждений. Что не нашло подтверждения фиктивными. Предполагается, что подозреваемый обогатился на 30 млн рублей, обналичив их. Расследование продолжается

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