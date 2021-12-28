В Югре вынесли приговор по делу «Свидетелей Иеговы»

В Югре суд вынес приговор участнику запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». 41-летнего Андрея Сазонова приговорили к штрафу в 500 тыс. рублей за формирование ячейки экстремистов и ее финансирование. Эта сумма в три раза меньше, чем просила прокуратура.

Сам Сазонов вину не признает. Как сообщается на сайте секты, который все еще функционирует, Сазонов занимает должность первого заместителя гендиректора «Урайтеплоэнергия», награжден грамотами от администрации города.

Напомним, в феврале 2019 года в Урае сотрудники ФСБ обнаружили членов нелегальной религиозной организации «Свидетели Иеговы» и провели обыски в их домах.

«Последователи пропагандировали свое превосходство над другими жителями. Кроме того, члены экстремистской организации проводили тайные сборы, где вырабатывали планы деятельности и изучали экстремистскую идеологию. Также они вербовали новых членов из числа жителей Югры и побуждали «новичков» к разрыву родственных и семейных отношений, непризнанию органов госвласти», – рассказывали в пресс-службе МВД ХМАО.

Тогда же, в феврале 2019 года, спецслужбы накрыли еще одну ячейку иеговистов – в Сургуте. При этом задержанные обвинили силовиков в пытках – на сайте секты говорилось, что адепты подвергались ударам тока, удушению до потери сознания и изощренным избиениям.

В следственном комитете в свою очередь заявили, что задержанные активно сопротивлялись, поэтому силовикам пришлось применить приемы захвата, а ожоги участники ячейки получили где-то в другом месте.

Между тем, глава Совета по правам человека Михаил Федотов пообещал доложить о пытках в Югре президенту Путину.

Урай, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»