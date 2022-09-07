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В Нефтеюганске с выборов снялась коллега депутата Пыталева

В Нефтеюганске коллега депутата думы ХМАО Степана Пыталева Евгения Мялькина – отказалась от борьбы за мандат депутата на довыборах в городскую думу. Она отозвала свою кандидатуру.

Теперь на мандат всего 3 претендента. Первый кандидат самовыдвиженец, бюджетница – главный администратор театра кукол и актёра «Волшебная флейта» Анастасия Новицкая.

Второй кандидат – Сергей Подкин от КПРФ.

Третий кандидат – Андрей Щегалькин от ЛДПР.

Ранее с выборов внезапно снялся кандидат от «Единой России», бывший чиновник мэрии Павел Прокопович.

Нефтеюганск, Наталья Ефремова

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