В Нефтеюганске с выборов снялась коллега депутата Пыталева

В Нефтеюганске коллега депутата думы ХМАО Степана Пыталева – Евгения Мялькина – отказалась от борьбы за мандат депутата на довыборах в городскую думу. Она отозвала свою кандидатуру.
Теперь на мандат всего 3 претендента. Первый кандидат самовыдвиженец, бюджетница – главный администратор театра кукол и актёра «Волшебная флейта» Анастасия Новицкая.
Второй кандидат – Сергей Подкин от КПРФ.
Третий кандидат – Андрей Щегалькин от ЛДПР.
Ранее с выборов внезапно снялся кандидат от «Единой России», бывший чиновник мэрии Павел Прокопович.
Нефтеюганск, Наталья Ефремова
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