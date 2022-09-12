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Понедельник, 12 сентября 2022, 13:42 мск

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Новым депутатом гордумы Нефтеюганска должна стать сотрудница театра кукол

Новым депутатом гордумы Нефтеюганска должна стать бюджетница Анастасия Новицкая. Она набрала наибольшее число голосов в результате вчерашнего голосования – 541. Число действительных бюллетеней 630. Об этом сообщается в ГАС «Выборы».

Г-жа Новицкая является главным администратором театра кукол и актёра «Волшебная флейта». Она самовыдвиженец.

На довыборах в Нефтеюганске произошла нетривиальная ситуация – с выборов снялись сразу несколько кандидатов. Сначала от борьбы отказался выдвинутый «Единой Россией» бывший чиновник мэрии Павел Прокопович. Затем – коллега депутата думы ХМАО Степана Пыталева – Евгения Мялькинаотозвала свою кандидатуру.

Нефтеюганск, Наталья Ефремова

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