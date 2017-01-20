На задержанного в Испании российского программиста «повесили» банковский троян / Адвокат россиянина: «Дело шьется на коленке»

Публикации за 20.01.17

В полиции Испании сообщили, что задержанный по запросу ФБР российский программист Станислав Лисов подозревается в разработке банковского трояна NeverQuest, позволившего похитить миллионы долларов. Отмечается, что вирус обеспечивает «несанкционированный доступ к компьютерам других лиц и финансовых учреждений для хищения данных». Ущерб от вредоносной программы оценивается $5 млн, сообщает Рейтер со ссылкой на испанскую полицию.

По данным агентства, ФБР вело расследование в отношении Лисова в течение двух лет. Американская спецслужба проверила серверы во Франции и Германии, которые, как утверждается, контролирует Лисов. В результате были обнаружены похищенные из банков базы данных, включая состояние счетов, имена пользователей, пароли и секретные вопросы, сообщили в полиции.

Программист был задержан 13 января в аэропорту Барселоны, ожидая вылета в другую европейскую страну, но известно об этом стало только вчера. Теперь Верховному суду Испании предстоит решить вопрос об экстрадиции Лисова в США.

Накануне сообщалось, что в Барселоне по запросу ФБР и Интерпола задержан российский программист, житель Таганрога Станислав Лисов по подозрению в банковском мошенничестве. По данным полиции, в четверг, 19 января, Лисова отправили в Национальный суд в Мадриде. Ранее россиянин находился в тюрьме Brians в каталонском Мартореле.

В Таганроге Лисов работает программистом, занимается поддержкой и разработкой сайтов.

Испанские власти официально уведомили российское посольство и генконсульство России в Барселоне о случившемся. Диппредставительство направило запрос в правоохранительные органы Испании с просьбой сообщить о причинах и деталях задержания. Между тем, правозащитники считают историю с задержанием россиянина без предъявления обвинений на территории третьей страны нарушением норм международного права. Испанские власти должны были заранее уведомить Россию о предстоящем аресте.

Адвокат Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов, представляющий интересы Лисова, сообщил, что в полученных документах от Минюста США перечислены обвинения, которые хотят предъявить его подзащитному. Речь идет о статьях «Преступный сговор с целью взлома компьютерных систем» и «Преступный сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств общения», передает РБК. Суммарно по обоим обвинениям Лисову может грозить до 35 лет тюрьмы. В документах Минюста отмечается, что программист якобы занимался хакерской деятельностью с 2014 года под псевдонимом black.

Адвокат счел обвинения, выдвинутые США, «надуманными». По его мнению, дело в отношении его клиента «шьется на коленке» «по примеру Ярошенко» (российский летчик, отбывающий срок в США по обвинению в попытке контрабанды наркотиков. – прим. ред.)».

Барселона, Москва, Светлана Петрова

Барселона, Москва. Другие новости 20.01.17

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