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Скандалы и происшествия

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Публикации за 19.01.17

В Испании задержали российского программиста из Таганрога / ФБР и Интерпол подозревают мужчину в кибератаках

В Испании задержали российского программиста из Таганрога ФБР и Интерпол подозревают мужчину в кибератаках

Житель Таганрога Станислав Лисов был задержан испанскими правоохранителями с участием сотрудников ФБР и Интерпола. Россиянин подозревается в хакерской деятельности. Испания официально заявила о случившемся в российское посольство.

Задержание 31-летнего Станислава Лисова состоялось 13 января, однако в СМИ информация попала только сегодня. По словам жены программиста Дарьи, семья прилетела в Барселону на отдых. Когда супруги выходили из автомобиля, двое полицейских показали значок и заявили, что задерживают Станислава. Стражи порядка сообщили, что процедура проводится по запросу американских властей.

Официальных обвинений Лисову предъявлено не было, в настоящее время россиянин находится в тюрьме Brians в каталонском Мартореле, передает . Известно, что его подозревают в организации кибератак. В Таганроге Лисов работает программистом, занимается поддержкой и разработкой сайтов.

Испанские власти официально уведомили российское посольство и генконсульство России в Барселоне о случившемся. Диппредставительство направило запрос в правоохранительные органы Испании с просьбой сообщить о причинах и деталях задержания.

Между тем, правозащитники считают историю с задержанием россиянина без предъявления обвинений на территории третьей страны нарушением норм международного права. Испанские власти должны были заранее уведомить Россию о предстоящем аресте.

Более того, защитники программиста и российские дипломаты так и не получили от Испании вменяемого обвинения в адрес Лисова. Госдепартамент США в свою очередь отказался комментировать ситуацию, предложив обратиться к испанским правоохранителям.

Напомним, Вашингтон обвинил Москву в кибератаках на штаб Демократов во время президентских выборов. Позже США заявили, что распоряжался информацией, полученной с помощью хакерских взломов, лично президент РФ Владимир Путин. 29 декабря 2016 года Белый дом ввел санкции в отношении ряда лиц и компаний, которых посчитал причастным к влиянию на выборы главы государства. В свою очередь Россия всегда отрицала какое-либо воздействие со своей стороны, называя аргументы, приводимые США, «мифическими» и «нелепыми».

Барселона, Зоя Осколкова

Барселона. Другие новости 19.01.17

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