В США обвиняемый в экономических преступлениях россиянин признал вину

Российский программист Станислав Лисов, которого власти США обвиняют в финансовых махинациях, признал вину по одному из пунктов. Об этом сообщили в прокуратуре Южного округа Нью-Йорка.

В федеральном суде Манхэттена Лисов признал себя виновным частично, он подтвердил, что участвовал в сговоре с целью распространения вредоносного программного обеспечения. Вирус использовался для кражи данных с банковских счетов.

Адвокат Лисова Аркадий Бух подтвердил признание вины его подзащитным. «Данное признание стало результатом продолжительного переговорного процесса с прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк», – цитирует адвоката ТАСС.

По словам защитника, максимальное наказание за подобное преступление составляет пять лет. Есть вероятность, что Лисова приговорят к сроку, который он уже отбыл в Испании и под стражей в США, тогда он будет освобожден сразу после оглашения вердикта.

Задержание 31-летнего Станислава Лисова состоялось 13 января 2017 года в Барселоне. По запросу американских властей россиянина экстрадировали в США, где ему предъявили обвинения в хакерских атаках и банковском мошенничестве.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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