российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 17 июня 2020, 09:38 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Осужденный в США за киберпреступления россиянин вернулся на родину

Станислав Лисов, отбывший в США срок за кибермошенничество, возвращается в Россию. Об этом сообщается на сайте аэропорта JFK.

Лисов вылетел из Нью-Йорка в Москву. Россиянин зашел на борт в сопровождении сотрудников миграционной службы.

«Он был одет в неприметную одежду, никаких наручников на нем не было. На лице была маска. Судя по всему, он был рад и доволен, что возвращается на родину. Выглядел, как человек, который рад, что возвращается домой», – рассказал РИА «Новости» пресс-секретарь российского консульства в Нью-Йорке Алексей Топольский.

Задержание Станислава Лисова состоялось 13 января 2017 года в Барселоне. По запросу американских властей россиянина экстрадировали в США, где ему предъявили обвинения в хакерских атаках и банковском мошенничестве. Суд приговорил Лисова к четырем годам лишения свободы. Кроме того, программист также должен выплатить компенсацию пострадавшим в размере 481 тысячи долларов и заплатить штраф.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 16.06.20

«Все устали от самоизоляции, напряжение требует выхода», – может ли конфликт в парке у Дворца молодежи стать вторым «сквером у драмы». / Сихиигумен Сергий выгнал из Среднеуральского монастыря игуменью Варвару. / Украина получила первую пощёчину в новом статусе «партнёра НАТО». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Американский суд приговорил россиянина к четырем годам тюрьмы

В США обвиняемый в экономических преступлениях россиянин признал вину

Испания выдаст США российского программиста

В Испании задержали российского программиста из Таганрога

Метки / США

Пентагон затягивает вывод части войск из Германии

Американские ученые изобрели новый способ омоложения

Президент Сербии готов к жестким переговорам в Вашингтоне

Япония отказалась от размещения американских комплексов ПРО

Белград «продавил» Приштину: сепаратисты обещали США не пробиваться в международные организации

США возобновили смертные казни на федеральном уровне

Посол Германии жестко ответила Вашингтону о военном контингенте США в ФРГ

Подлодки ВМС США десятилетиями строили из низкокачественной стали

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, США,