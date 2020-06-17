Осужденный в США за киберпреступления россиянин вернулся на родину

Станислав Лисов, отбывший в США срок за кибермошенничество, возвращается в Россию. Об этом сообщается на сайте аэропорта JFK.

Лисов вылетел из Нью-Йорка в Москву. Россиянин зашел на борт в сопровождении сотрудников миграционной службы.

«Он был одет в неприметную одежду, никаких наручников на нем не было. На лице была маска. Судя по всему, он был рад и доволен, что возвращается на родину. Выглядел, как человек, который рад, что возвращается домой», – рассказал РИА «Новости» пресс-секретарь российского консульства в Нью-Йорке Алексей Топольский.

Задержание Станислава Лисова состоялось 13 января 2017 года в Барселоне. По запросу американских властей россиянина экстрадировали в США, где ему предъявили обвинения в хакерских атаках и банковском мошенничестве. Суд приговорил Лисова к четырем годам лишения свободы. Кроме того, программист также должен выплатить компенсацию пострадавшим в размере 481 тысячи долларов и заплатить штраф.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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