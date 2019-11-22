Американский суд приговорил россиянина к четырем годам тюрьмы

В США гражданин России Станислав Лисов был приговорен к четырем годам лишения свободы по обвинению в финансовых махинациях. Россиянин должен выйти на свободу через несколько месяцев.

Прокурор требовал приговорить программиста к пяти годам тюрьмы. Суд Южного округа штата Нью-Йорк также учел хорошее поведение обвиняемого и тот факт, что несколько лет он уже провел под стражей. Есть вероятность, что Лисов выйдет на свободу в начале следующего года. После этого его депортируют в Россию.

Кроме того, согласно вердикту суда программист также должен будет выплатить компенсацию пострадавшим в размере 481 тысячи долларов, а также заплатить штраф.

Задержание 31-летнего Станислава Лисова состоялось 13 января 2017 года в Барселоне. По запросу американских властей россиянина экстрадировали в США, где ему предъявили обвинения в хакерских атаках и банковском мошенничестве.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 22.11.19

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