российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 22 ноября 2019, 10:44 мск

Новости Общество

Американский суд приговорил россиянина к четырем годам тюрьмы

В США гражданин России Станислав Лисов был приговорен к четырем годам лишения свободы по обвинению в финансовых махинациях. Россиянин должен выйти на свободу через несколько месяцев.

Прокурор требовал приговорить программиста к пяти годам тюрьмы. Суд Южного округа штата Нью-Йорк также учел хорошее поведение обвиняемого и тот факт, что несколько лет он уже провел под стражей. Есть вероятность, что Лисов выйдет на свободу в начале следующего года. После этого его депортируют в Россию.

Кроме того, согласно вердикту суда программист также должен будет выплатить компенсацию пострадавшим в размере 481 тысячи долларов, а также заплатить штраф.

Задержание 31-летнего Станислава Лисова состоялось 13 января 2017 года в Барселоне. По запросу американских властей россиянина экстрадировали в США, где ему предъявили обвинения в хакерских атаках и банковском мошенничестве.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 22.11.19

«Нес пакет с останками»: в Кузбассе задержали расчленителя. / Экс-начальник тюменской полиции Алтынов помещен в камеру до суда. / Украина признала невозможность «закрыться» от российских товаров. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В США обвиняемый в экономических преступлениях россиянин признал вину

На задержанного в Испании российского программиста «повесили» банковский троян

Задержанного в Испании россиянина заподозрили в финансовых махинациях

В Испании задержали российского программиста из Таганрога

Испания выдаст США российского программиста

Метки / США

США анонсировали готовность собственного гиперзвукового оружия

Госдеп потребовал от Турции избавиться от российских комплексов С-400

NI признал российский крупнокалиберный автомат «ужасом на поле боя»

Корабль Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях

Назначение ставленника Трампа послом в России поддержал комитет сената

Американские вузы должны рассказать о своих связях с Россией

В ООН призвали США срочно выдать визы российским дипломатам

В калифорнийском пожаре сгорел изумруд стоимость 280 млн долларов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Общество, Россия, США,