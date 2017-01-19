Задержанного в Испании россиянина заподозрили в финансовых махинациях

Публикации за 19.01.17

Россиянина Станислава Лисова, задержанного в Испании по запросу ФБР, в связи с возможной причастностью к хакерским атакам, могут подозревать в банковском мошенничестве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя полиции в Барселоне.

«Речь идет о банковском мошенничестве, что-то связанное с экономическими преступлениями», – сказала собеседница агентства. Также стало известно, что, по данным полиции, в четверг утром Лисова отправили в Национальный суд в Мадриде. Ранее Лисов находился в тюрьме Brians в каталонском Мартореле.

Как писал «Новый День», российские дипломаты направили запрос в испанские компетентные органы с просьбой сообщить о причинах и деталях задержания. Комментируя задержание Лисова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не допустит ущемления прав своих граждан.

Задержание 31-летнего Станислава Лисова состоялось 13 января, однако в СМИ информация попала только сегодня. По словам жены программиста Дарьи, семья прилетела в Барселону на отдых. Когда супруги выходили из автомобиля, двое полицейских показали значок и заявили, что задерживают Станислава. Стражи порядка сообщили, что процедура проводится по запросу американских властей.

Напомним, Вашингтон обвинил Москву в кибератаках на штаб Демократов во время президентских выборов. Позже США заявили, что распоряжался информацией, полученной с помощью хакерских взломов, лично президент РФ Владимир Путин. 29 декабря 2016 года Белый дом ввел санкции в отношении ряда лиц и компаний, которых посчитал причастным к влиянию на выборы главы государства. В свою очередь Россия всегда отрицала какое-либо воздействие со своей стороны, называя аргументы, приводимые США, «мифическими» и «нелепыми».

Мадрид, Иван Гридин

Мадрид. Другие новости 19.01.17

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