Жительницу Кубани расстреляли из автомата / Подозреваемый задержан

Публикации за 23.01.17

В городе Новокубанск Краснодарского края 20-летняя девушка погибла от пулевого ранения в голову. Подозреваемый в убийстве добровольно сдался в полицию.

По данным регионального управления СКР, преступление произошло в пятницу 20 января. 27-летний мужчина, находясь в гостях у своей знакомой, выстрелил в нее из автомата. Девушка скончалась на месте, а молодой человек скрылся. По предварительным данным, поводом для убийства стал бытовой конфликт.

Мужчина был объявлен в федеральный розыск. Однако 22 января он добровольно явился в полицию. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. «В настоящий момент подозреваемого доставляют к следователям для допроса и проведения следственных действий», – сообщается РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СУ СК РФ Наталью Смяцкую.

Кроме того, следователям предстоит выяснить, где подозреваемый приобрел автоматическое оружие.

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 22.01.17

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