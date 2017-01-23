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Скандалы и происшествия

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Публикации за 23.01.17

Жительницу Кубани расстреляли из автомата / Подозреваемый задержан

Жительницу Кубани расстреляли из автомата Подозреваемый задержан

В городе Новокубанск Краснодарского края 20-летняя девушка погибла от пулевого ранения в голову. Подозреваемый в убийстве добровольно сдался в полицию.

По данным регионального управления СКР, преступление произошло в пятницу 20 января. 27-летний мужчина, находясь в гостях у своей знакомой, выстрелил в нее из автомата. Девушка скончалась на месте, а молодой человек скрылся. По предварительным данным, поводом для убийства стал бытовой конфликт.

Мужчина был объявлен в федеральный розыск. Однако 22 января он добровольно явился в полицию. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. «В настоящий момент подозреваемого доставляют к следователям для допроса и проведения следственных действий», – сообщается РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СУ СК РФ Наталью Смяцкую.

Кроме того, следователям предстоит выяснить, где подозреваемый приобрел автоматическое оружие.

Краснодар, Зоя Осколкова

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