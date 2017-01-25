NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 25.01.17

В Татарстане поймали боевиков, готовивших теракт на казанском авиазаводе
Фото: kznlive.ru

В Татарстане поймали боевиков, готовивших теракт на казанском авиазаводе

В Татарстане полицейские совместно с сотрудниками ФСБ предотвратила теракт на казанском авиационном заводе. Об этом сообщил министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин во время коллегии по итогам 2016 года.

По словам главы МВД республики, силовики пресекли «деятельность группы, целью которой было проведение серии терактов на территории республики». «Главным объектом являлся казанский авиационный завод», – указал Хохорин (цитата по kazan.kp.ru).

Также руководитель полицейского главка сообщил, что возбуждено 13 уголовных дел в отношении 30 участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Под уголовное преследование попали жители Альметьевска и группа выходцев из Татарстана, проживающих в Швеции и пропагандирующих радикальные действия в интернете среди русскоязычной аудитории.

Также в 2016 году возбуждено 26 уголовных дел в отношении участников террористической деятельности на территории Сирии, отчитался правоохранитель. По его словам, силовики выявили канал финансирования террористов.

Казанский авиационный завод имени Горбунова (филиал ПАО «Туполев») основан в 1927 году. Предприятие производит авиацию гражданского, военного и специального назначения, включая стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160 «Белый лебедь». В конце прошлой недели руководство авиазавода сообщило о начале строительства первого бомбардировщика Ту-160М2.

Казань, Светлана Петрова

Казань. Другие новости 25.01.17

«Предпродажная визитка Куйвашева» – это «белый шум». Эксперты: Губернатор написал ее не для нас, а для Путина. / Медикам Киргизии запретили давать комментарии журналистам. Без согласования с пресс-службой Министерства здравоохранения. / Судебные приставы изъяли у должника Land Сruiser Prado.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter