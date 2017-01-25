В Татарстане поймали боевиков, готовивших теракт на казанском авиазаводе

Публикации за 25.01.17

В Татарстане полицейские совместно с сотрудниками ФСБ предотвратила теракт на казанском авиационном заводе. Об этом сообщил министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин во время коллегии по итогам 2016 года.

По словам главы МВД республики, силовики пресекли «деятельность группы, целью которой было проведение серии терактов на территории республики». «Главным объектом являлся казанский авиационный завод», – указал Хохорин (цитата по kazan.kp.ru).

Также руководитель полицейского главка сообщил, что возбуждено 13 уголовных дел в отношении 30 участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Под уголовное преследование попали жители Альметьевска и группа выходцев из Татарстана, проживающих в Швеции и пропагандирующих радикальные действия в интернете среди русскоязычной аудитории.

Также в 2016 году возбуждено 26 уголовных дел в отношении участников террористической деятельности на территории Сирии, отчитался правоохранитель. По его словам, силовики выявили канал финансирования террористов.

Казанский авиационный завод имени Горбунова (филиал ПАО «Туполев») основан в 1927 году. Предприятие производит авиацию гражданского, военного и специального назначения, включая стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160 «Белый лебедь». В конце прошлой недели руководство авиазавода сообщило о начале строительства первого бомбардировщика Ту-160М2.

Казань, Светлана Петрова

Казань. Другие новости 25.01.17

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