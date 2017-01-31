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Скандалы и происшествия

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Публикации за 31.01.17

Двух забайкальских подростков заподозрили в убийстве школьницы / Выйти на вероятных убийц помогла социальная сеть

Двух забайкальских подростков заподозрили в убийстве школьницы Выйти на вероятных убийц помогла социальная сеть

В Забайкалье возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч.1 ст.105 УК РФ) школьницы в городе Хилке. Как рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР, сообщение об обнаружении тела 15-летней школьницы с признаками насильственной смерти поступило в правоохранительные органы 30 января около 19:00.

Следователи установили, что 29 января девушка ушла из дома и не вернулась. Родители заявили об исчезновении дочери только на следующий день. В ходе совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена возможная причастность к совершению преступления 15-летнего одноклассника потерпевшей и его 17-летнего двоюродного брата.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю, выйти на подозреваемых удалось, изучив переписку девушки в социальной сети – перед выходом из дома школьница общалась с одноклассником. Молодые люди были задержаны, следователи допрашивают их. У них изъяты предметы одежды, биологические образцы, по которым назначено проведение судебных экспертиз.

Для раскрытия особо тяжкого преступления создана следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем местного следственного отдела СКР. Для оказания помощи в раскрытии преступления на место выехали следователи-криминалисты краевого следственного управления. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Чита, Иван Гридин

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