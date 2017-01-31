За боевиков в Сирии воюют больше 1200 дагестанцев / Три года назад их было вшестеро меньше

Публикации за 31.01.17

Глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов объявил, что количество граждан республики, что воюют на стороне боевиков различных группировок в Ираке и Сирии, достигла численности мотострелкового полка – 1200 человек.

Как сообщает «Кавказский узел», Магомедов озвучил эти цифры на республиканском форуме «Наш участковый». «К сожалению, в последние годы за Дагестаном закрепилась недобрая слава, хотя за последние 3-4 года эта ситуация существенно изменилась, но проблема все-таки остается. Более 1,2 тысячи человек, наших земляков, воюют в Сирии в рядах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ – прим. NDNews.ru). Мы не смогли в этом направлении проработать и дали возможность этим людям уехать, как говорится, на чужую войну» – объявил глава республиканского МВД.

Год назад замдиректора ФСБ России Игорь Сироткин объявлял о 800 дагестанцах в группировках боевиков. В декабре 2015 года Магомедов называл цифру в 900 человек.

Напомним, что впервые руководство РФ признало, что за рубежом на стороне террористов массово воюют носители российского гражданства еще в 2013 году. Тогда арабские источники называли цифру в тысячу бойцов из России, но первый заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов называл цифру в 400 человек. Директор ФСБ Александр Бортников объявлял о двухстах российских боевиках в Сирии. Президент РФ Владимир Путин летом 2013 года увеличил эту цифру до 600 «штыков». «Мусульманские правозащитники» из фонда «Солидарность» утверждали, что в Сирии 2013 года воевали около 180-200 дагестанцев и 460-480 чеченцев.

После этих заявлений в ФСБ был разработан антитеррористический законопроект, вводивший в ч. 2 ст. 208 УК РФ («участие в незаконном вооруженном формировании») следующее положение: «участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации». Заодно максимальное наказание по этой статье было увеличено с 5 до 10 лет лишения свободы. 5 мая 2014 года вступил в силу Федеральный закон, который увеличивает наказание по ч.2 ст.208 УК РФ до 15 лет.

Махачкала, Алексей Усов

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