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Скандалы и происшествия

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Публикации за 01.02.17

В Красноярском крае психбольная убила топором мужа и ранила внуков
Фото: «Вести.ру»

В Красноярском крае психбольная убила топором мужа и ранила внуков

В Красноярском крае в суд Назаровского района направлено уголовное дело в отношении женщины, пытавшейся топором зарубить свою семью. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, расследование уголовного дела по статьям «покушение на убийство малолетних» и «убийство» (ч.3 ст.30, п. «а»,«в» ч.2 ст.105, ч.1 ст.105 УК РФ) велось в отношении 55-летней жительницы деревни Костеньки.

Следствие установило, что 29 октября 55-летняя женщина ударила топором по голове своего спящего супруга, который впоследствии скончался от полученных травм в больнице. Затем она прошла в другую часть дома, где проживал ее сын с семьей. Там женщина нанесла удары топором 8-летней внучке и 10-летнему внуку. На крики детей прибежал ее сын, который обезоружил мать и изолировал ее в отдельное помещение до приезда полиции. Дети получили травмы головы, в связи с чем они были госпитализированы в медицинское учреждение. Сейчас их здоровье находится в удовлетворительном состоянии.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что в момент совершения преступлений, жительница деревни Костеньки находилась в невменяемом состоянии. У неё диагностировали психическое заболевание. В настоящее время уголовное дело направлено в Назаровский районный суд для принятия решения о применении мер медицинского характера.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 01.02.17

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