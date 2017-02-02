Суд арестовал имущество главы «Т Плюс» на $2 млн / И продлил арест топ-менеджеров «Реновы» до начала мая

Публикации за 02.02.17

Московский суд арестовал имущество топ-менеджера компании «Ренова», главы энергохолдинга «Т Плюс» Бориса Вайнзихера на общую сумму в $2 млн. Его обвиняют по делу о многомиллионных взятках бывшему руководству Республики Коми. «Имущество Вайнзихера арестовано, он не может им распоряжаться», – цитирует «Интерфакс» одного из защитников обвиняемого в Басманном суде Москвы.

Как писал «Новый День», в сентябре в рамках расследования уголовного дела о взятках на 800 млн рублей силовики задержали топ-менеджеров группы «Ренова» – ее совладельца и управляющего директора Евгения Ольховика, а также главу «Т плюс» Бориса Вайнзихера. Еще одним фигурантом стал бывший руководитель «Т плюс», и теперь уже бывший гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин.

Как передает сегодня РАПСИ, Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Ольховику и Вайнзихеру. Тем самым суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста обвиняемых на три месяца, Ольховика – до 5 мая, Вайнзихера – до 6 мая.

Москва, Иван Гридин

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