В Новосибирской области зарезали депутата

Публикации за 03.02.17

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства (ч.1 ст.105 УК РФ) депутата совета депутатов Искитимского района. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, установлено, что сегодня, 3 февраля, около 10:00, в лесном массиве Заельцовского района вблизи ООТ «Дачи» было обнаружено тело депутата с ножевым ранением в области сердца.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области. В ходе осмотра места происшествия обнаружен и изъят нож.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Новосибирск, Иван Гридин

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