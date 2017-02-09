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Скандалы и происшествия

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Публикации за 09.02.17

В Сибири школьную уборщицу задержали с полкило героина
Фото ГУ МВД России по Новосибирской области

В Сибири школьную уборщицу задержали с полкило героина

Жительницу Новосибирска поймали с поличным, когда она собиралась забрать «закладку» с героином. Как выяснили полицейские, женщина работала в школе уборщицей, а наркотик приобрела для перепродажи.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, женщину задержали в Ленинском районе Новосибирска. Правоохранители также нашли в снегу пакет с порошком, завернутый в упаковку семечек. Специалисты пришли к выводу, что в свертке находилось 525 граммов героина.

Как стало известно, задержанная работала уборщицей в одном из образовательных учреждений города. Ранее она не попадала в поле зрения правоохранителей. Партию наркотиков женщина приобрела с целью дальнейшего сбыта.

В отношении уборщицы-наркодилера возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают каналы поставки наркотического вещества в Новосибирск.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 09.02.17

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