В костромском детсаду фасовали наркотики

Публикации за 01.02.17

В Костроме в суд направлено уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, распространявшего наркотические средства на территории города. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчине предъявлено обвинение по 8 эпизодам преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

По версии следствия, обвиняемый, который сам является наркоманом, с июля по октябрь 2015 года в составе группы лиц сбывал на территории Костромы так называемые «соли». Общий размер наркотического средства, предложенного к продаже, превышал 12 граммов. В преступную группу входили его знакомые костромичи (девушки и молодые люди).

За оптовыми партиями наркотика обвиняемый, как правило, ездил в Ярославль. Затем наркотические средства расфасовывались по месту жительства членов группы, также для расфасовки использовалось место работы одного из костромичей – детский сад. В дальнейшем члены группы оборудовали тайники на территории города. Затем места закладок сообщались лицу, ведущему переговоры с покупателями «солей».

Часть наркотического средства была изъята правоохранителями в местах закладок, а часть при личных досмотрах покупателей запрещенного вещества. Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд города Костромы для рассмотрения по существу.

Кострома, Иван Гридин

Кострома. Другие новости 01.02.17

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