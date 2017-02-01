NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 01.02.17

В костромском детсаду фасовали наркотики
Фото: El-Up

В костромском детсаду фасовали наркотики

В Костроме в суд направлено уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя, распространявшего наркотические средства на территории города. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчине предъявлено обвинение по 8 эпизодам преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

По версии следствия, обвиняемый, который сам является наркоманом, с июля по октябрь 2015 года в составе группы лиц сбывал на территории Костромы так называемые «соли». Общий размер наркотического средства, предложенного к продаже, превышал 12 граммов. В преступную группу входили его знакомые костромичи (девушки и молодые люди).

За оптовыми партиями наркотика обвиняемый, как правило, ездил в Ярославль. Затем наркотические средства расфасовывались по месту жительства членов группы, также для расфасовки использовалось место работы одного из костромичей – детский сад. В дальнейшем члены группы оборудовали тайники на территории города. Затем места закладок сообщались лицу, ведущему переговоры с покупателями «солей».

Часть наркотического средства была изъята правоохранителями в местах закладок, а часть при личных досмотрах покупателей запрещенного вещества. Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд города Костромы для рассмотрения по существу.

Кострома, Иван Гридин

Кострома. Другие новости 01.02.17

«Нашло что-то»: в Кыштыме стоматолог удалил ребенку здоровый зуб. / В Красноярском крае психбольная убила топором мужа и ранила внуков. / Бразильских абитуриентов насильно отправили на плантации.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter