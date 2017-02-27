ФСБ задержала под Самарой несостоявшегося террориста ИГ / Он хотел взорвать полицейскую машину, чтобы завладеть оружием

Публикации за 27.02.17

Силовики задержали в Самарской области сторонника запрещенной в России и ряде других стран террористической организации «Исламское государство» (ИГ), который готовил теракт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Задержание проводили сотрудники ФСБ. Злоумышленника схватили в поселке Усть-Кинельском. Силовики выяснили, что 20-летний гражданин России недавно принял ислам. Ранее его через интернет завербовали эмиссары ИГ и поручили ему подготовить теракт. Пособники экстремиста из Дагестана перевели ему 20 тысяч рублей для покупки компонентов взрывного устройства, а инструкции по его изготовлению самарцу прислали из Сирии.

В доме подозреваемого оперативники нашли взрывчатку мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор и поражающие элементы. «По словам задержанного, он намеревался подорвать находящихся в служебном автомобиле сотрудников полиции, чтобы завладеть их оружием и продолжить террористическую деятельность. Приурочить свои действия юноша хотел к праздничной дате для наибольшего резонанса», – рассказал источник.

Силовики рассказали, что молодой человек попал в их поле зрения после того как стал посещать нелегальный молельный дом, где была обнаружена взрывчатка. Ранее мужчине назначили штраф за размещение в интернете материалов террористического характера. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Самара, Иван Гридин

Самара. Другие новости 27.02.17

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