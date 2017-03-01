В Пермском крае врач задушил беременную медсестру / Она носила, вероятно, его ребенка

Публикации за 01.03.17

В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего врача-анестезиолога. Его подозревают в убийстве своей коллеги-любовницы. По предварительным данным, мотивом расправы могла стать беременность.

По версии следствия, преступление он совершил около 2:00 в ночь на вторник, на территории больницы в Кизеле. По подозрению в убийстве задержан заведующий отделением анестезиологии-реанимации, пишет «КП».

По данным местных СМИ, анестезиолог и медсестра детского отделения находились в близких отношениях. Женщина не столь давно забеременела, и между ними возникла ссора. Врач находился в браке с другой, что и могло послужить причиной конфликта. В итоге, как полагают следователи, мужчина задушил беременную любовницу.

В отношении врача возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ст.105 УК РФ). В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 01.03.17

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